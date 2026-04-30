Smene, penzije i prebacivanja neposlušnih

Da li je ovo što se sad radi sa SAJ osveta bivših pripadnika JSO nad specijalcima jer su uhapsili Milorada Ulemeka Legiju, njihovog komandanta i „idola“ osuđenog za ubistvo Zorana Đinđića

U trenutku kada je iz operativnog sastava Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) 40 od njih 120, a to je trećina, iz raznih razloga podnelo zahtev za napuštanje (prevremena penzija, invalidska ili premeštaj u druge jedinice jer više nisu u stanju da podnesu teret) jedinici je, po sistematizaciji, falilo 27 ljudi, kaže za Radar jedan od bivših oficira SAJ, „dete“ te jedinice, a sada u penziji, i dodaje da je slična situacija i u Žandarmeriji. „Pored tih 40, a