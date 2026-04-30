Dežurstva za prvomajski praznik u Novom Sadu

NOVI SAD - Dom zdravlja „Novi Sad”: Služba zdravstvene zaštite dece 1, 2. i 3. maja radiće od 7 do 20 časova, u objektu u Rumenačkoj ulici 102, dok će dežurni lekari za odraslo stanovništvo tih dana dežurati od 7 do 20 sati u objektu „Jovan Jovanović Zmaj“.

Istim danima ambulante u Petrovaradinu, Futogu, Kaću i Rumenki radiće od 7 do 10 časova. Timovi Službe kućnog lečenja obilaziće pacijente 1. maja od 7 do 20 sati, a 2. maja od 7 do 19 časova. Samostalni terenski tehničari radiće sve dane praznika od 7 do 19 časova. Patronažne sestre posećivaće novorođenčad 1. i 2. maja, od 7 do 13.30 časova. Laboratorija, ginekologija, stomatologija i Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost neće raditi, kao ni Kol centar