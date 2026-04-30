Izabran najbolji trener ABA lige

Sputnik pre 56 minuta
Šef stručnog štaba košarkaša Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović proglašen je za najboljeg trenera ABA lige u sezoni 2025/2026. u tradicionalnom izboru koji uključuje glasove glavnih trenera timova, novinara i navijača, objavljeno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Mitrović je pobedio sa 34,3 odsto ukupnih glasova. Na drugom mestu završio je trener Partizana Đoan Penjaroja sa 17 odsto, dok je treću poziciju zauzeo Mihai Silvašan iz Kluža sa 15,8 odsto glasova. Prvi stručnjak Cedevita Olimpije je bio prvi u izboru trenera ABA lige, dok je zauzeo treće mesto u glasanju novinara. Cedevita Olimpija je regularni deo sezone u regionalnom takmičenju završila na šestom mestu na tabeli sa 13 pobeda i 11 poraza.
Povezane vesti »

Olimpijakos kažnjen, ali ima još loših vesti u Pireju

Olimpijakos kažnjen, ali ima još loših vesti u Pireju

B92 pre 2 sata
Dobre vesti za Jokića i Denver: Prva zvezda Minesote propušta još jedan meč

Dobre vesti za Jokića i Denver: Prva zvezda Minesote propušta još jedan meč

Telegraf pre 2 sata
Nikola Milutinov MVP prve runde plej-ofa

Nikola Milutinov MVP prve runde plej-ofa

Sport klub pre 4 sati
Poznato ko je trener sezone u ABA ligi, za mnoge je iznenađenje

Poznato ko je trener sezone u ABA ligi, za mnoge je iznenađenje

Nova pre 3 sata
Dominacija u pravom trenutku: Nikola Milutinov najbolji u plej-ofu Evrolige

Dominacija u pravom trenutku: Nikola Milutinov najbolji u plej-ofu Evrolige

Mondo pre 3 sata
Mitrović najbolji trener ABA lige u sezoni 2025/2026

Mitrović najbolji trener ABA lige u sezoni 2025/2026

Newsmax Balkans pre 3 sata
Evroliga nagradila Milutinova - MVP priznanje za prvi meč plej-ofa

Evroliga nagradila Milutinova - MVP priznanje za prvi meč plej-ofa

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Sa Meseca na Zemlju: Sjajno poređenje polufinalnih mečeva LŠ

Sa Meseca na Zemlju: Sjajno poređenje polufinalnih mečeva LŠ

Sport klub pre 2 minuta
Partizan – Sloboda UŽIVO: Crno-beli kreću u odbranu titule

Partizan – Sloboda UŽIVO: Crno-beli kreću u odbranu titule

Sport klub pre 2 minuta
Španci u strahu zbog Alkaraza: Da li je za Karlitosa sezona završena?

Španci u strahu zbog Alkaraza: Da li je za Karlitosa sezona završena?

Kurir pre 1 minut
UŽIVO Zvezda u Ubu traži kartu za finale Kupa - poznati sastavi

UŽIVO Zvezda u Ubu traži kartu za finale Kupa - poznati sastavi

B92 pre 2 minuta
Derbi je bio ukras Prvog maja

Derbi je bio ukras Prvog maja

Politika pre 2 minuta