Musa trasirao put Dubaija do polufinala ABA lige

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Košarkaši Dubaija savladali su Spartak u Subotici sa 88:84 i plasirali se u polufinale ABA lige.

Najbolji kod pobednika bio je Džanan Musa sa 27 poena, pet skokova i šest asistencija, a istakao se i Mfiondu Kabengele sa po 14 poena i 12 skokova. Na drugoj strani Danilo Nikolić je ubacio 17 poena, a Olivije Henlan je imao isto 17, uz po šest skokova i asistencija. Dubai je drugi polufinalista ABA lige za ovu sezonu i on će igrati protiv boljeg iz majstorice u Podgorici između Budućnosti i Kluža u utorak.
