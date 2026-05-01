Krkobabić čestitao Prvi maj

Predsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić uputio je danas građanima Srbije čestitku povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada.

"Uz iskrene želje za dobro zdravlje, čestitam Međunarodni praznik rada svim zaposlenima, vrednim domaćinima u selima Srbije koji žive od svog tekućeg rada, a posebno penzionerima koji su svojim minulim radom izgradili ovu zemlju", kazao je Krkobabić, navedeno je u saopštenju.

On je poželeo da 1. maj 2026. godine bude u znaku međugeneracijskog razumevanja, tolerancije i sveukupne društvene solidarnosti.

"Nastojanje da se sačuvaju sva stečena prava zaposlenih mora biti imperative. Pre svega, to su redovne i sigurne zarade koje rastu, ali i nezaobilazno učešće u dobiti – 13. plata. Istovremeno, naši najstariji građani – penzioneri Srbije, s punim pravom očekuju da im penzije i ubuduće budu redovne i sigurne i da prate rast plata", naveo je Krkobabić.

On je istakao da je PUPS partija socijalne pravde koja dve decenije čuva i brani interese penzionera, poljoprivrednika i zaposlenih.

(Beta, 01.05.2026)