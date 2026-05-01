Krkobabić čestitao Prvi maj

Beta pre 13 minuta

Predsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić uputio je danas građanima Srbije čestitku povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada.

"Uz iskrene želje za dobro zdravlje, čestitam Međunarodni praznik rada svim zaposlenima, vrednim domaćinima u selima Srbije koji žive od svog tekućeg rada, a posebno penzionerima koji su svojim minulim radom izgradili ovu zemlju", kazao je Krkobabić, navedeno je u saopštenju.

On je poželeo da 1. maj 2026. godine bude u znaku međugeneracijskog razumevanja, tolerancije i sveukupne društvene solidarnosti.

"Nastojanje da se sačuvaju sva stečena prava zaposlenih mora biti imperative. Pre svega, to su redovne i sigurne zarade koje rastu, ali i nezaobilazno učešće u dobiti – 13. plata. Istovremeno, naši najstariji građani – penzioneri Srbije, s punim pravom očekuju da im penzije i ubuduće budu redovne i sigurne i da prate rast plata", naveo je Krkobabić.

On je istakao da je PUPS partija socijalne pravde koja dve decenije čuva i brani interese penzionera, poljoprivrednika i zaposlenih.

(Beta, 01.05.2026)

Krkobabić čestitao građanima Prvi maj

Krkobabić čestitao građanima Prvi maj

Krkobabić čestitao Prvi maj

Krkobabić čestitao Prvi maj

Krkobabić čestitao Prvi maj

Krkobabić čestitao Prvi maj

Krkobabić čestitao Prvi maj

Krkobabić čestitao Prvi maj

