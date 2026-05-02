Proglas UNS povodom Svetskog dana slobode medija: Teško je biti novinar u Srbiji

Udruženje novinara Srbije (UNS) izdalo je Proglas povodom Svetskog dana slobode medija i pozvalo novinare i medijske radnike da ga sutra, kad se obeležava, pročitaju ili objave u periodu od 11.55 do 12.00 časova.

Proglas je naslovljen "Srpsko pravosuđe i dalje potvrđuje nemoć da kazni ubice novinara i njihove nalogodavce".

"Ni posle više decenija nisu pronađeni i kažnjeni nalogodavci i ubice novinara Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, niti su rasvetljene okolnosti smrti Dade Vujasinović. Nisu pronađeni i kažnjeni ni odgovorni za ubistva i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na КiM od 1998. do 2005. godine", navedeno je u Proglasu

Takođe piše i da će godinu između dva Svetska dana slobode medija novinari i medijski radnici u Srbiji pamtiti po rekordnom broju napada na koleginice i kolege, od kojih je većina ostala nekažnjena.

"U 2025. godini UNS je zabeležio 261 slučaj ugrožavanja novinara, 150 više nego godinu ranije, dok je broj evidentiranih fizičkih napada bio na najvišem nivou u poslednjih pet godina. U godini za nama posebno nas je zabrinuo trend napada na novinare i medijske radnike koji su izveštavali sa terena, najčešće sa studentskih protesta ili lokalnih izbora. Naročito zabrinjava činjenica da se veliki broj ovih napada desio naočigled policije koja nije reagovala. Naprotiv, često su policajci fizički ugrožavali novinare", istaknuto je u Proglasu.

Ukazano je da su ugrožena bezbednost, targetiranja, policijska represija i onemogućavanje rada stvarnost i medijske zajednice na Кosovu i Metohiji.

"Ako se u obzir uzmu neefikasno reagovanje nadležnih organa na ugrožavanje bezbednosti novinara i medijskih radnika, ali i loš ekonomski položaj koleginica i kolega, i ovog 3. maja moramo reći da je teško biti novinar u Srbiji", konstantovano je.

Upozoreno je i da će "godinu između dva Svetska dana slobode medija novinari i medijski radnici u Srbiji pamtiti po brojnim otkazima i odmazdama vlasnika medija protiv koleginica i kolega koji su pokušavali da svoj posao rade profesionalno u jeku promene uređivačkih politika i u vreme duboke društvene podeljenosti".

UNS je u Proglasu zatražio da pravosudni organi ne dozvole da i ubistvo Milana Pantića dočeka potpunu zastarelost krivičnog gonjenja.

Takođe se traži da nadležni organi efikasno istraže sve pretnje novinarima i medijskim radnicima i da o rezultatima tih istraga redovno obaveštavaju medije i javnost, da se obezbedi efikasna institucionalna zaštita novinara od pritisaka nosilaca javnih funkcija, vlasnika medija i drugih moćnika, da se javni novac pravedno raspodeljuje kako bi se očuvao medijski pluralizam i omogućilo kvalitetno informisanje građana.

Zatraženo je i da se hitno formira Međunarodna ekspertska komisija radi istraživanja ubistava i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na prostoru Kosova, kao i da u njoj budu i predstavnici novinarskih udruženja.

(Beta, 02.05.2026)