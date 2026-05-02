SAD povlače 5.000 vojnika iz Nemačke u narednih šest do 12 meseci

SAD će u narednih šest do 12 meseci povući oko 5.000 vojnika iz Nemačke, saopštio je Pentagon.

Američki predsednik Donald Tramp ranije ove nedelje rekao je da će povući deo trupa iz savezničkih zemalja u NATO, nakon što je kancelar Nemačke Fridrih Merc rekao da iransko rukovodstvo "ponižava" SAD i da Vašington nema strategiju u ratu sa Iranom.

Tramp je prethodno više puta izrazio nezadovoljstvo odgovorom saveznika u NATO na njegov poziv da se uključe u omogućavanje slobodnog prolaza kroz Ormuski moreuz.

Krajem marta, Španija nije dozvolila američkim vojnim avionima da na putu ka Iranu koriste njen vazdušni prostor, što je izazvalo oštru reakciju Vašingtona.

Portparol Pentagona Šon Parnel juče je u saopštenju naveo da je odluka doneta nakon temeljnog pregleda rasporeda snaga u Evropi.

Nemačka je domaćin nekoliko američkih vojnih objekata, uključujući sedište njenih komandi za Evropu i Afriku, vazduhoplovnu bazu Ramštajn i medicinski centar u Landštulu, gde su lečeni povređeni iz ratova u Avganistanu i Iraku.

Američki nuklearni projektili takođe se nalaze u Nemačkoj.

Trenutno je u toj zemlji stacionirano 36.000 vojnika SAD.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus naveo je da je potez Trampove administracije bio predvidljiv, i dodao da je prisustvo trupa SAD u Evropi u interesu obe strane.

"Prisustvo američkih vojnika u Evropi, a posebno u Nemačkoj, je u našem interesu i u interesu SAD. Mi Evropljani moramo preuzeti veću odgovornost za našu bezbednost", rekao je Pistorijus nemačkoj novinskoj agenciji DPA, dodajući da evropski saveznici treba da prilagode svoje odbrambene stavove, i da to i čine.

Vest o povlačenju trupa izazvala je brzu reakciju demokrata u američkom Kongresu.

"Predsednik bi trebalo odmah da prekine ovu nepromišljenu akciju pre nego što izazove nepovratne posledice po naše saveze i dugoročnu nacionalnu bezbednost", rekao je senator Džek Rid, vodeći demokrata u odboru za oružane snage Senata.

Tramp je i tokom svog prvog mandata govorio o povlačenju vojnika iz američkih baza u Evropi.

Tada je naveo da će povući oko 9.500 američkih vojnika stacioniranih u Nemačkoj, ali nije započeo taj proces.

Bivši predsednik SAD Džozef Bajden je formalno zaustavio planirano povlačenje ubrzo nakon stupanja na dužnost 2021. godine.

Vašington je ranije upozorio da će Evropa u budućnosti morati više da brine o svojoj i o bezbednosti Ukrajine.

U zavisnosti od operacija, vežbi i rotacija trupa, u Evropi je obično stacionirano 80.000 do 100.000 američkih vojnika.

Prošlog oktobra su SAD potvrdile da će smanjiti prisustvo svojih trupa na granicama zemalja u NATO sa Ukrajinom.

(Beta, 02.05.2026)