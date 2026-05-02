SRCE: Uređenje parka u Novom Sadu plaćeno 3,5 miliona evra

Beta pre 35 minuta

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) i pokrajinski poslanik Dejan Kulja izjavio je danas da je uređenje parka kod Sportskog i poslovnog centra Vojvodine (SPENS) u Novom Sadu plaćeno 3,5 miliona evra te ocenio da je to previsoka cena.

On je u pisanoj izjavi naveo da postoje "ozbiljne sumnje na korupciju" pošto su posao realizovane firme koje se bave trgovinom računarske opreme i sistemima obezbeđenja DunavNET i Protek Integra.

"Kakve veze to ima sa uređenjem parka? Tokom radova uklonjeno je 35 stabala, a zasađeno 57 novih. Međutim, pojedina stabla već počinju da se suše i to pre zvaničnog otvaranja. Ovo nije samo pitanje jednog parka već učestale prakse preplaćivanja svega što se finansira iz budžeta", kazao je Kulja.

Po njegovim rečima, dok građani jedva sastavljaju kraj sa krajem, vlast bez zadrške troši milione iz budžeta Vojvodine i grada Novog Sada.

(Beta, 02.05.2026)

