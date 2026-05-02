Zverev u finalu mastersa u Madridu protiv Sinera

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se večeras u finale mastersa u Madridu, pošto je pobedio 69. igrača sveta Belgijanca Aleksandra Bloka posle dva seta, 6:2, 7:5.

Treći teniser sveta pobedio je posle sat i 37 minuta i četvrti put u karijeri se plasirao u finale mastersa u Madridu. On je u prvom i petom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču. Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Zverev napravio brejk i poveo 6:5. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i posle prve meč lopte plasirao se u finale. Zverev je treći teniser, pored Rodžera Federera i Rafaela Nadala,