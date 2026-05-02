Šampionska dominacija u Novom Sadu

U drugoj utakmici finala plej-ofa, odbojkaši Radničkog savladali su ekipu Vojvodine u maloj sali Spensa rezultatom 3:1 (21:25, 25:16, 25:17 i 25:23) i tako stigli do izuzetno važne pobede na gostujućem terenu.

Domaćin je bolje ušao u meč i uz podršku sa tribina uspeo da nametne ritam u prvom setu, koji je rešio u svoju korist. Ipak, to kao da je probudilo Kragujevčane, koji su od drugog seta zaigrali znatno angažovanije, čvršće u odbrani i konkretnije u napadu. Izabranici Alekse Brđovića brzo su uspostavili kontrolu nad igrom – servis je postao jedno od ključnih oružja, prijem stabilniji, a blok-odbrana znatno sigurnija. Takav odnos snaga doneo je Radničkom ubedljivo