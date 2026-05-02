Na današnji dan, 2. maj: Umro Leonardo da Vinči, rođen Bing Krozbi...

Na današnji dan dogodilo se: 1519. Umro je Leonardo da Vinči, italijanski vajar, naučnik i slikar, "uomo universale" italijanske renesanse koga istoričari umetnosti svrstavaju u najveće genije svih vremena. Njegova "Mona Liza" i "Poslednja večera" spadaju medju najčuvenije slike na svetu. "Traktat o slikarstvu" (u prevodu objavljen u Beogradu 1953) koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju, perspektivi, svetlosti i boji, značajan je doprinos nauci