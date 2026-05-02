Na današnji dan, 2. maj

Danas je subota, 2. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1519 - Umro je Leonardo da Vinči, italijanski slikar, vajar, arhitekta, pronalazač, jedan od najvećih umova renesanse. Od 1516. do kraja života boravio je u Francuskoj. Izradio je relativno malo slika, od kojih su najznačajnije "Mona Liza", "Bogorodica u pećini", "Sveta Ana", "Tajna večera". Autor je mnoštva crteža, a mnoge njegove freske su oštećene zato što je eksperimentisao bojama. Osim interesovanja za prirodu, fizičku formu, vidne su i psihološke crte likova