Uhapšen zbog šverca cigareta kod Bačke Planke

– Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila A.O. (1972), kod kog je na graničnom prelazu Bačka Palanka, na izlazu iz Srbije, pronašla ukupno 3.990 paklica cigareta marke „fast“ i „monus“ bez akciznih markica.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je u A.O. cigarete sakrio u specijalno prepravljenom delu tovarnog prostora njegovog kamiona. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krijumčarenje, biti priveden nadležnom tužilaštvu.