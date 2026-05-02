Šteta: Krunić i Mladenović posle drame ostale bez velikog finala u Madridu

Aleksandra Krunić i Kristina Mladenović ostale su bez finala Mastersa u Madridu, pošto su u polufinalu poražene od Katerine Sinijakove i Tejlor Tauzend sa 2:0, po setovima 6:4, 7:5.

Meč je gotov za sat i po, a Čehinja i Amerikanka su opravdale ulogu favoritkinja i uz muke stigle do borbe za titulu. U drugom gemu meča Krunić i Mladenović su propustile brejk priliku, a onda su poklekle u sedmom gemu, što je bilo ključno za prvi deo igre. Drugi set doneo nam je još veću borbu, iako su Sinijakova i Tauzend već u trećem gemu napravile brejk. Aleksandra i Kristina su uspele da se vrate i poravnaju na 3:3, a onda su propustile priliku za brejk u