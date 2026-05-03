NPS: Vlast nije ispunila obećanja o bezbednosti dece

Niški odbor Narodnog pokreta Srbije (NPS) ocenio je da predstavnici vlasti nisu ispunili obećanja u vezi sa bezbednošću dece u školama, koja su dali građanima nakon masovnog ubistva u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

U saopštenju te stranke piše da je vlast pre tri godine, kada se desilo ubistvo devet učenika i čuvara škole, najavila jačanje prevencije vršnjačkog nasilja, ozbiljniju psihološku podršku učenicima i nastavnicima, kao i reformu obrazovnog sistema.

"Već nakon nekoliko meseci postalo je jasno da je veliki deo tih obećanja ostao kratkoročan, nedosledan i bez trajnog efekta. Prisustvo policije u školama, koje je predstavljeno kao ključna mera, u mnogim sredinama svedeno je na minimum ili je potpuno nestalo čim je pažnja javnosti oslabila", piše u saopštenju.

Niški NPS dodaje da u školama nema dovoljno psihologa, pedagoga i socijalnih radnika, dok se od nastavnika očekuje da bez adekvatne podrške rešavaju sve složenije probleme.

Ta partija ukazuje da nakon tragedije u Ribnikaru nije došlo do suštinskih političkih i institucionalnih promena.

"Ostavka tadašnjeg ministra prosvete Branka Ružića ostala je jedina vidljiva politička posledica, čime je pitanje odgovornosti praktično zatvoreno, bez dublje analize i bez ozbiljnih rezova u sistemu koji je pokazao brojne slabosti", navedeno je u saopštenju.

Prema rečima predstavnika NPS, javnost nikada nije dobila jasne i merljive podatke o tome šta je konkretno urađeno, koliko je mera sprovedeno, kakve rezultate su dale i da li su škole danas bezbednije nego što su bile pre tri godine.

NPS tvrdi da bezbednost dece ne sme zavisiti od medijske pažnje niti od privremenih političkih poteza.

"Sećanje na 3. i 4. maj ne sme biti obeleženo praznim rečima i privremenim merama. Te tragedije moraju ostati opomena i prelomni trenutak iz kojeg će Srbija izaći kao odgovornije, sigurnije i humanije društvo. U suprotnom, rizikujemo da kolektivni šok ostane samo uspomena, a da se suštinski ništa ne promeni", piše u saopštenju.

Polaganjem cveća i paljenjem sveća kod beogradske osnovne škole "Vladislav Ribnikar" počelo je danas u 8.40 odavanje pošte stradalima u masovnom ubistvu kada je, pre tri godine, stradalo devetoro đaka i radnik obezbeđenja, ranjeno petoro učenika i nastavnica.

(Beta, 03.05.2026)