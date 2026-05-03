SRCE: Monstruozni incident ispred Ribnikara normalan u društvu gde se promoviše mržnja

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je u društvu gde se mržnja, agresija i targetiranje svakodnevno promovišu sa nacionalnih frekvencija i iz skupštinskih klupa, "normalno" baciti eksplozivnu napravu na ljude koji odaju poštu ubijenoj deci."Tako je danas, na treću godišnjicu nezapamćene tragedije u OŠ 'Vladislav Ribnikar', a dan pre tragedije u Malom Orašju i Duboni, sramni i monstruozni incident ispred same škole ogolio surovu istinu o društvu u kojem živimo i postao ogledalo potpunog moralnog i bezbednosnog sloma države pod Vučićevim režimom", naveli su iz te stranke.

Dodali su da vlast tri godine nije uradila ništa da suzbije kulturu nasilja, već da je te godine "potrošila na razvodnjavanje odgovornosti i fingiranje empatije", a da su uzroci agresije ostali netaknuti.

"Nasilje je kapilarno posejano od vrha države do školskih dvorišta i postalo je legitimno sredstvo za očuvanje režima. Zato je danas slogan 'Srbija protiv nasilja' jednako aktuelan kao i pre tri godine, jer je od reakcije na tragediju postao simbol odbrane građana od uzurpirane države i svih onih koje Vučićev režim instrumentalizuje za opstanak na vlasti", piše u saopštenju.

Tokom odavanja pošte stradalima ispred beogradske Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" nepoznata osoba je sa obližnje zgrade bacila petardu (ili topovski udar) među okupljene građane, preneo je portal N1.

Na snimku koji je taj medij objavio čuje se buka koju je izazvalo pirotehničko sredstvo. Reporter Bete je izvestio da je neposredno pre veoma glasne petarde (ili topovskog udara) bio aktiviran i alarm na jednom od automobila parkiranom u blizini škole.

(Beta, 03.05.2026)