Aleksandar Ivanović (NPS): Sistem zakazao u Ribnikaru

Poslanik i predsednik beogradskog gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović ocenio je da tragedija u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" predstavlja opomenu za društvo i dokaz da je sistem zakazao.

On je povodom tri godine od ubistva u beogradskoj školi kazao da je obaveza svih članova društva da čuvaju uspomenu na mlade ljude koji su stradali i da učine sve da se takva tragedija nikada više ne dogodi.

"Sistem u kojem živimo ne samo da je zakazao, već je i u danima nakon tragedije pokazao da nije spreman da odgovori na adekvatan način, jer mu fokus nije bio na porodicama stradalih, deci koja pohađaju tu školu, niti na svim drugim građanima Srbije, već na očuvanju onih koji su na vlasti, što je nedopustivo", rekao je Ivanović, a prenela njegova stranka.

Po njegovim rečima, nosioci sistema nisu ništa naučili iz te nesreće te u svojim nastupima i dalje emituju agresiju i nasilje, šaljući pogrešne i opasne poruke mladima.

"Kada jedan ministar poručuje da policija ima ovlašćenja da ubija, a drugi roditeljima govori da ne šalju decu na državne fakultete jer će im ih vratiti u sanduku, takve poruke potvrđuju da sistem nije usmeren na zaštitu građana, već na produbljivanje straha i tenzija. To nije društvo i to nisu vrednosti u kojima građani Srbije treba da žive", tvrdi Ivanović.

U Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u centru Beograda 3. maja 2023. godine trinaestogodišnji đak K. K. ubio devetoro učenika i čuvara škole, a ranio šest osoba.

(Beta, 03.05.2026)