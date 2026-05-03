"Srbijavoz": Kondukterka u vozu prepoznala nestalu devojčicu

Tokom sinoćne vožnje na liniji voza 2416, kondukterka Jelena Nedeljkov prepoznala je devojčicu D.

N. na osnovu informacija iz sistema Pronađi me, i odmah obavestila nadležne službe, saopštila je kompanija "Srbijavoz". "Zahvaljujući savesnoj i profesionalnoj reakciji zaposlenih kompanije Srbijavoz, devojčica D. N., za kojom je bila aktivirana potraga putem sistema "Pronađi me", uspešno je pronađena i bezbedno predata nadležnim organima", navodi se u saopštenju "Srbijavoza". Kako se dodaje, ubrzo je uspostavljena koordinacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova