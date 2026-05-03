Pretežno sunčano i toplije vreme: Temperatura do 23 stepena

U Srbiji će nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, u većem delu zemlje u toku dana biti pretežno sunčano i toplije, a samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 0 do 9, a najviša od 16 do 23 stepena. Na visokim planinama očekuje se prolazno provejavanje snega. Duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan vetar, istočnih smerova. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od četiri do devet, a najviša oko 21 stepen. Prema izgledima vremena za