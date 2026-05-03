”Ispada da niko nije kriv za ubistvo naše dece”

Ozon press pre 37 minuta
Ninela Radičević, majka devojčice Ane Božović žrtve masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, ocenila je danas da je sunovrat srpskog društva počeo tog 3. maja 2023. godine, a ne 1. novembra 2024. padom nadstrešnice u Novom Sadu.

Ninela Radičević je uputila oštru kritiku medijima koji, kako je ocenila, ne pridaju dovoljan značaj i više nisu zainteresovani da se bave temom „Ribnikar“. – Za pad nadstrešnice je lakše upreti prstom i tražiti krivca u vlasti, a u slučaju“ ‘Ribnikar’ sve se svelo na patologiju jedne porodice – smatra Ninela Radičević. Ona ocenjuje da to ne sme da bude epilog i da je nedopustivo da se završi na tome da je otac nesavesno držao oružje, a majka zanemarila svoje dete
Otvori na ozonpress.net

