Aleks Ferguson preventivno primljen u bolnicu

Legendarni fudbalski trener Aleks Ferguson prebačen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na stadionu Mančester juanjteda na Old Trafordu, neposredno pre premijerligaške utakmice protiv Liverpula, preneli su danas britanski mediji.

Prema navodima izvora, reč je o preventivnoj meri, a ne hitnoj medicinskoj situaciji, a 84-godišnji Ferguson je potom kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Ferguson, koji je na klupi Mančester junajteda proveo 27 godina i osvojio brojne trofeje, redovno prati utakmice kluba iz lože za zvanice. Prema innformacijama Bi Bi Si-ja (BBC), bivši trener je ranije tokom dana viđen na stadionu, u dobrom raspoloženju, nekoliko sati pre početka meča. Klupski zvaničnici