Kraj za Darka Rajakovića u majstorici: Toronto bez polufinala

Košarkaši Klivlenda plasirali su se u polufinale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige, pošto su na svom terenu pobedili Toronto rezultatom 114:102 u sedmoj utakmici prvog kola.

Košarkaši Klivlenda su do polufinala plej-ofa Istoka stigli serijom od 4:3 u pobedama. Najbolji u ekipi Klivlenda bio je Džeret Alen sa 22 poena, 19 skokova i dve asistencije, dok je Donovan Mičel dodao 22 poena uz tri uhvaćene lopte. U timu Toronta, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji je bio Skoti Barns sa 24 poena, devet skokova i šest asistencija. Ar Džej Beret je postigao 23 poena uz šest asistencija i četiri uhvaćene lopte. A