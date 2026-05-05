Vučić: Odluku o izborima imaćemo za desetak dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će odluku o tome koji izbori i kada će biti održani, imati "za desetak dana".

"Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je povere. Mislim da su izbori veoma važna stvar, tako su izbori strašno važni", rekao je Vučić za televiziju Informer. Naveo je da će njegov "težak programski tekst koji nije jednostavno ispuniti" izaći u četvrtak u listu Kurir. "Od izbora zavisi sve, od posvećenosti i marljivosti, i od dobrih planova i programa", kazao je Vučić, dodajući da nema strah od protivnika