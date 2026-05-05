U Leskovcu dve saobraćajne nezgode sa dva ppvređena lica

Tokom prethodnog dana na putevima područja PU u Leskovcu dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima su povređena 2 lica.

Završena je V centralna akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji PU u Leskovcu u periodu od 30.04. do 03.05. maja 2026. godine, tokom prvomajskih praznika, u okviru koje je otkriveno 1.085 prekršaja. Najveći broj vozača, ukupno 852, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, od čega je 345 sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja