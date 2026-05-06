Prva reakcija iz opozicije na odluku ZLF

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da je Zeleno-levi front (ZLF) na putu da napravi odličan korak u dobrom pravcu ukoliko Studentskoj listi pruži bezuslovnu podršku.

Komentarišući odluku ZLF-a da na eventualnim „letnjim parlamentarnim izborima“ podrži Studentsku listu, Milivojević je agenciji Beta kazao da DS podržava svaku principijelnu i bezuslovnu podršku Studentskoj listi. „Ukoliko najava kopredsednika ZLF-a Radomira Lazovića znači bezuslovnu podršku Studentskoj listi, onda je to odličan korak u dobrom pravcu. Podrška Studentskoj listi ne bi trebalo da bude rezervna varijanta, niti posledica neuspelih razgovora opozicionih