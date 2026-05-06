Kiša, oblaci i pad temperature: Kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije, a kratkotrajna kiša ili pljuskovi mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije, pre podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren vetar, južni. Najniža temperatura će se kretatio oko 17, a najviša dnevna oko 23 stepena. U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice.