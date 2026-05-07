+38 u Teksasu!

Košarkaši San Antonija pobedili su Minesotu 133:95 u drugoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije NBA lige.

Rezultat sve govori. Bio je ovo meč mačke i miša prethodne noći u Teksasu. Timbervulvsi su pretrpeli najubedljiviji poraz ikad u plej-ofu koji će sasvim sigurno probati što pre da zaborave jer ih za dva dana čeka prvi od dva meča na svom terenu. Spursima je ovo drugi najefikasniji meč u doigravanju još od duela sa Denverom 1983. godine u plej-of seriji kada su postigli 145 poena. Viktor Vembanjama je ponovo bio u elementu, jedan od najzaslužnijih za spektakularnu