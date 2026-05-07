Izrael prvi put od primirja napao Bejrut

Izrael je danas prvi put pogodio Bejrut otkako je prošlog meseca postignuto primirje sa Hezbolahom, navodeći da su ciljali komandanta elitne jedinice Radvan te militantne grupe u južnim predgrađima grada.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac najavili su akciju u zajedničkom saopštenju. Izraelski mediji su izvestili da je komandant ubijen u napadu, ali to nisu potvrdili ni izraelska vojska ni Hezbolah. Primirje u Libanu bilo je temelj šireg primirja između SAD i Irana, jer je zaustavljanje izraelskih udara na Liban bio ključni zahtev Irana, prenosi Rojters. Kako Iran i SAD navode da se približavaju dogovoru o okončanju svog sukoba, ovi