Toplo jutro u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni

Narednih dana povremeno uslovi za kišu i pljuskove, a temperatura u manjem padu. Sa zapada stiže malo svežiji vazduh i spušta temperaturu. Ipak, jutro toplije od prethodnih, od 9 do 17 stepeni, najviša dnevna do 25 stepeni.

Četvrtak: Promenljivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 9 do 17 °C, a najviša dnevna od 21 do 25 °C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, sa ili bez padavina, verovatnoća 70%. Petak:Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i