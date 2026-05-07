Međedović u drugom kolu mastersa u Rimu

Meč između Međedovića i Ruajea, 67. i 71. igrača sveta, trajao je sat i 42 minuta.

Međedović je ključni brejk u prvom setu napravio u sedmom gemu. U drugom delu igre Ruaje je prvi došao do brejka, u četvrtom gemu, i poveo sa 1:3. Novopazarac je u nastavku napravio seriju od pet uzastopnih gemova i osigurao plasman u narednu fazu. U drugom kolu mastersa u Rimu Međedović se sastaje sa 29. teniserom sveta Brazilcem Žoaom Fonsekom.