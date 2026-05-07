Trener Partizana: Odmah da promenimo pristup

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je u Beogradu da je dobro da su "crno-beli" savladali Bosnu, ali je istakao da je zabrinut jer je njegov tim igrao loše u prvom meču četvrtfinala plej-ofa regionalne ABA lige.

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Bosne 81:73 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige. "Vodimo 1:0. To je dobra vest, to što smo pobedili. Zabrinut sam, jer smo odigrali loše. Mislim da moramo da igramo bolje ako želimo da budemo konkurentni i pobedimo u drugoj utakmici u Sarajevu u nedelju. Ako želimo da napredujemo u ovom trenutku, jasno je da smo meč počeli bez energije i bez ideja", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.
