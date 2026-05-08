Zverev uz malo muke zaboravio Sinera

Nemački teniser Saša Zverev bez većih problema započeo je pohod na titulu na Mastersu u Rimu.

Zverev je u prvom meču od debakla u finalu Madrida protiv Sinera prošle nedelje imao za rivala 64. igrača sveta, Danijela Altmajera. Na kraju rezultatski relativno rutinska, ali na terenu ne baš takva pobeda za Zvereva u 2. kolu Rima – 7:5, 6:3 posle sat i 40 minuta tenisa. Altmajer je pružao dobar otpor tokom celog meča, a u prvom setu je uspeo čak i da se vrati od 2:5 do 5:5, ali je tu ponovo stao. U drugom delu igre će žaliti za propuštenim šansama, i te kako.