EPuS čestitao Dan Evrope: Značaj EU integracija za Srbiju

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je danas čestitao građanima Dan Evrope, 9. maj, i naveo da se značaj evropske integracije jasnije nego ikada vidi u doba ratova i autoritarnosti.U saopštenju se navodi da se "u vremenu strašnih ratova na obodima Evropske unije, jačanja autoritarnih politika i duboke polarizacije, značaj evropske integracije vidi jasnije nego ikada".

EPuS podseća da je pre 76 godina, , 9. maja 1950, objavljena Šumanova deklaracija koja je bila početak izgradnje današnje EU.

"Mir koji je Evropska unija sačuvala među svojim članicama je jedno od najviših političkih i civilizacijskih postignuća savremene istorije. Zato Dan Evrope podseća da mir, demokratija i sloboda traže institucije, odgovornost, dijalog i sposobnost za rešavanje sukoba pravilima i pregovorima", piše u saopštenju.

EPuS ocenjuje da Srbija ovogodišnji Dan Evrope dočekuje u dubokoj političkoj i društvenoj krizi i da je proces njenog pristupanja EU "zarobljen između deklarativne opredeljenosti i prakse vlasti u Srbiji koja potkopava vrednosti bez kojih ni evropske integracije ni ovakva država nemaju smisla".

"Vladavina prava, borba protiv korupcije, slobodni mediji, nezavisne institucije, odgovorna vlast i slobodni izbori nisu tehnički uslovi, već temelji normalnog, pristojnog i pravednog društva", dodaje EPuS.

EPuS ponavlja da Srbija pripada Evropi - geografski, istorijski, kulturno i vrednosno, ali i da Evropa pripada Srbiji, njenim građanima, njihovoj slobodi, dostojanstvu i pravu na uređenu i pravednu državu.

Zato članstvo u EU nije odricanje od državnog integriteta i suvereniteta, već najviši nacionalni interes i put ka Srbiji kakva treba da bude: slobodna, pravedna, odgovorna i mirna, ističe se u saopštenju.

"Evropski pokret u Srbiji nastaviće da se zalaže za punopravno članstvo Srbije u EU, a ne za alternative, simulacije i politiku bez suštinske demokratske transformacije. Za reforme koje nisu namenjene Briselu od koga se očekuje samo novac, već građanima Srbije koji žele normalan život u svojoj državi. Za borbu protiv korupcije, zaštitu slobode govora i medija, poštovanje akademske zajednice, civilnog društva i građanskih pokreta, obnovu poverenja u institucije koje moraju služiti javnom interesu, i za jasnu posvećenost miru, saradnji i evropskoj budućnosti regiona", zaključuje EPuS u saopštenju.

(Beta, 08.05.2026)