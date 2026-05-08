Ima li šumova između opozicije i studenata?

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je da između studenata i opozicije objektivno ne postoje šumovi, već da je „napravljen mit o tome“. „Ti imaš ljude koji se njima nameću na različite načine, koji govore o bezuslovnoj podršci, a to nije bezuslovna podrška nego namera transakcionog odnosa.

Ako ti gledaš da udomiš nekog svog na listu, da obezbediš sebi neko finansiranje, neki konsultantski ugovor i ostalo – to nije bezuslovno, to je transakcija. I ona je legitimna i to je sve okej i radi šta god hoćeš, ali ja ti neću dozvoliti da u odnosu na mene budeš moralna vertikala“, rekao je Grbović u podkastu „U centar“, koji vodi poslanik stranke Srbija centar Stefan Janjić. Grbović je dodao da šumove prave ljudi koji su sebi dali za pravo da neovlašćeno i