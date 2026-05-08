Za izbore na KiM se prijavile 22 stranke: Koliko se srpskih prijavilo?

Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske – Srpska lista, partija Za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Prijave su podnele i tri koalicije, premosi RTS. Rok za prijavu istekao je u ponoć, a prijavljene stranke će do 12. maja moći da podnesu liste kandidata za poslanike. Prema podacima Centralne izborne komisije, pokret Samoopredeljenje je prijavio koliciju sa strankama Guxo, Alternativa i Albanskom demokratskohrišćanskom strankom. Do ponoći prijave za samostalno učešće podneli su: Demokratska partija, Demokratski savez, Alijansa za budućnost Kosova,