Vikend u Galeriji Matice srpske: vođenja kroz izložbe i dečji program u Novom Sadu

U okviru pratećeg programa izložbe "Kaleidoskop", publiku u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu (Trg galerija 1) tokom petka, subote i nedelje očekuju autorska vođenja kroz izložbe i prateći programi namenjeni različitim uzrastima.

U petak, 8. maja, od 19 časova o izložbi će govoriti muzejski edukator msr Goran Vujkov, dok su u subotu, 9. maja, planirana dva termina autorskog vođenja – u 13 i 17 časova, koje će realizovati muzejska savetnica msr Mirjana Brmbota. U nedelju, 10. maja, od 15.30 časova biće organizovano vođenje na ruskom jeziku, koje će održati kulturološkinja Marija Stoborod Šibanova. U okviru pratećeg programa izložbe "Umetnička zbirka Matice srpske", u nedelju, 10. maja,