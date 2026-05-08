Program Galerije Matice srpske za naredni vikend

NOVI SAD - U Galeriji Matice srpske, u okviru pratećeg programa izložbe Kaleidoskop, publiku ove nedelje očekuju različita vođenje kroz izložbe...

U petak, 8. maja u 19 sati, biće održano autorsko vođenje kroz izložbu koje će održati msr Goran Vujkov, muzejski edukator. U subotu, 9. maja u 13 i 17 sati biće organizovana autorska vođenja kroz izložbu msr Mirjane Brmbote, muzejske savetnice, a u nedelju, 10. maja u 15.30, biće vođenje na ruskom jeziku. U okviru pratećeg programa izložbe Umetnička zbirka Matice srpske u nedelju 10. maja, u 13 i 17 sati, biće održana autorska vođenja msr Stanislave Jovanović