Macut saglasan sa Vučićem: Vlada Srbije je "glomazna"

Premijer Đuro Macut ocenio je da je Vlada Srbije "glomazna" i dodao da bi bilo dobro smanjiti broj ministarstava radi poboljšanja operativnosti.

Macut je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) rekao da podržava predloge predsednika Srbije Aleksandar Vučić koje se tiču "drastičnog smanjenja" broja članova Vlade i ukidanja brojnih agencija, kancelarija i uprava. Premijer je kazao da je tokom nešto više od godinu dana rada Vlade shvatio da su određene procedure komplikovane i duge, a da posao otežava činjenica da se ministarstva nalaze na različitim lokacijama. Upitan da prokomentariše sednicu u Skupštini