Srpska pravoslavna crkva proslavlja Markovdan

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva slavi Markovdan, dan posvećen Svetom apostolu Marku.

Sveti apostol Marko, jedan od četvorice Jevanđelista, prvi je mučenik Aleksandrijske crkve. Bio je saputnik i pomoćnik apostola Petra. Boraveći u Rimu, Marko je, na molbu vernika napisao Sveto Jevanđelje - knjigu o Isusovim čudesima i učenju, koje je i sam apostol Petar posvedočio kao istinito. Sveti Marko propovedao je u Misiru, potom je u Aleksandriji osnovao crkvu i tu učvrstio hrišćanstvo. Svoje propovedi potkrepljivao je mnogim čudima i dobrim delima. Na kraju