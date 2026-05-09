Direktor SZO će nadgledati iskrcavanje zaraženih hantavirusom

Beta pre 21 minuta

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus doputovao je u Španiju, odakle će nadgledati evakuaciju više od 140 putnika i posada sa kruzera MV Hondius, na kome se pojavio Hantavirus.

Gebrejesus je rekao da će otići na Tenerife, gde će kruzer pristati, zajedno sa zvaničnicima Vlade Španije kako bi nadgledao bezbedno iskrcavanje putnika, posade i zdravstvenih stručnjaka.

Očekuje se da će kruzer na Tenerife pristati rano ujutru u nedelju, a Gebrejesus je dodao da trenutno niko od ljudi na kruzeru ne pokazuje simptome (Hantavirusa).

"SZO nastavlja da aktivno prati situaciju, koordinira podršku i sledeće korake i nastaviće blagovremeno da obaveštava javnost i države članice. Do sada, rizik od prenošenja virusa za stanovnike Kanarskih ostrva, a i globalno, ostaje nizak", napisao je Gebrejesus na društvenoj mreži Iks.

Ministarka zdravlja Španije Monika Garsija juče je izjavila da će ona zajedno sa Gebrejesusom i ministrom policije koordinisati iskrcavanje putnika.

Na kruzeru MV Hondius tri osobe su umrle od Hantavirusa, a pet putnika koji su se ranije iskrcali su zaraženi.

Šefica španskih hitnih službi Virdžinija Barkones rekla je da će putnici sa kruzera biti odvedeni u potpuno izolovanu i ograđenu oblast.

(Beta, 09.05.2026)

