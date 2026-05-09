Naslovne strane za subotu, 9. maj 2026. godine

Beta pre 1 sat

Beogradska dnevna štampa u izdanjima od subote, 9. maja, najviše piše o zajedničkom univerzitetu koji će osnivati država i Srpska pravoslavna crkva (SPC), u poslednji čas postignutom trodnevnom primirju uoči proslave Dana pobede u Rusiji, novim obrtima u procesu kupoprodaje Naftne industrije Srbije (NIS), razvoju situacije sa hantavirusom, drugim društvenim i ekonomskim temama.

BLIC - "Država i SPC osnivaju Univerzitet Sveti Sava", povodom potpisivanja zajedničkog memoranduma koji je list nazvao "istorijskim". "Predlog MOL-a za NIS nam je neprihvatljiv", poručio premijer Đuro Macut. O situaciji sa hantavirusom u tekstu pod naslovom: "Pripreme za iskrcavanje putnika sa kruzera smrti".

VEČERNJE NOVOSTI - Povodom 9. maja, autorski tekst ruskog ambasadora Bocan-Harčenka: "Ogroman doprinos srpskog naroda zajedničkoj pobedi nad nacizmom". Nakon novog predsednikovog plana od pet tačaka, u kom je kritikovao i preveliku državnu administraciju, list istražuje "Čemu služi 170 uprava, direkcija, agencija...". "Prosveta se nikad nije odvajala od vere", poručili državni i crkveni zvaničnici nakon potpisivanja memoranduma.

DANAS - Nakon novog zastoja u pregovorima o kupovini NIS-a, list navodi da je "Rafinerija u Pančevu kamen spoticanja". U "Skup koji može da odredi datum izbora" se spekuliše da li će relativni (ne)uspeh najavljenog studentskog protesta uticati na odluku o prevremenim izborima. "Prebijali studente, sad ih zovu da rade za džabe", o predlogu da se volontiranje na specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027" nagradi ESPB.

NOVA - "'Delfini' s kičmom i politika gde joj mesto nije", o potresu u srpskom vaterpolu evidentnom nakon što je 11 igrača odbilo da nastupa za reprezentaciju usled nezadovoljstva novim šefom sportskog saveza. "Umesto za vojni rok pare otišle za slike i takmičenja", o novim pretumbavanjima državnog budžeta. "Pismo umesto posete", odnosno predsednik Vučić ne ide na vojnu paradu u Moskvu.

POLITIKA - "Slavimo Dan pobede, nećemo dozvoliti prekrajanje istorije", poručio u intervjuu predsednik Subnora Ljubiša Diković. "Evropski put Srbije između dve vatre u EU", o pomešanim signalima koje Brisel šalje Beogradu. "Otvoren Paviljon Srbije u Veneciji", povodom početka umetničkog Bijenala.

(Beta, 09.05.2026)

