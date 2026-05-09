Radnički u Marselju traži prolaz u finale Evrokupa

U revanš utakmici polufinala Kupa Evrope, vaterpolisti Radničkog gostovaće francuskom Marselju, večeras od 18 časova, kada će pokušati da drugu godinu zaredom izbore plasman u finale ovog takmičenja.

U sjajnom meču u Kragujevcu, Šumadinci su slavili sa 17:14 i put Francuske otišli sa lepom prednošću od tri gola, ali poručuju da će i u revanš ući sa imperativom pobede i da neće dozvoliti da ih stečeno vođstvo uljuljka, jer je Marselj izuzetno kvalitetna ekipa koja se neće predavati do samog kraja. Imamo lepu prednost, ali ne smemo da uđemo sa namerom da branimo rezultat, već sa željom da pobedimo. Tako ćemo lakše doći do cilja. Očekuje nas još jedan interesantan