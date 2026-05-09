Dan Foruma privrednika Čačka

U prisustvu brojnih zvanica, privrednika i predstavnika lokalne samouprave, u hotelu „Livade“ održana je Svečana akademija povodom obeležavanja Dana Foruma privrednika Čačka.

Centralni deo manifestacije bio je posvećen uručenju „Priznanja za poslovnu izuzetnost“, koja su ove godine pripala liderima lokalne ekonomije – Kompaniji „Sloboda“ i Specijalnoj bolnici Gornja Trepča. Nagrađeni Forum privrednika Čačka već 14 godina služi kao ključna platforma za povezivanje privrednog sektora, objedinjući snagu četiri poslovna udruženja: „Gradac 97“, „Uniju Čačak 2000“, Opšte udruženje preduzetnika i Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“.