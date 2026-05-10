Trgovački brod pogođen i zapaljen kod obale Katara

Kod obale Katara jedan brod se zapalio pošto je pogođen nepoznatim projektilom, saopštila je jutros britanska vojska.

Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (United Kingdom Maritime Trade Operations Center - UKMTO) saopštio je da je napad izazvao manji požar na brodu koji prevozi rasuti teret i da je požar ugašen. Napad se dogodio 43 kilometra severoistočno od glavnog grada Katara Dohe, navodi se u saopštenju i dodaje da nije bilo stradalih. To je najnoviji napad na brodove u Persijskom zalivu od kada je nesigurno primirje zaustavilo borbe između SAD i Irana, navodi