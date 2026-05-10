Tragedija pred "El Klasiko": Preminuo otac Hansija Flika

Uoči jednog od najvažnijih mečeva sezone, velikog "El Klasika" u 35. kolu La lige, stigle su potresne vesti iz tabora Barselone.

Treneru Barselone, Hansiju Fliku, preminuo je otac samo nekoliko sati pre početka velikog derbija protiv Real Madrida. Iako pogođen velikim porodičnim gubitkom, nemački stručnjak je odlučio da ostane uz ekipu i predvodiće Barselonu u "El Klasiku", koji se od 21.00 igra na stadionu "Kamp Nou". Klub se odmah oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem je pružio punu podršku svom treneru. „Cela naša porodica je uz Hansija Flika nakon smrti njegovog oca. Delimo sa njim naš