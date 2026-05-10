Protestna šetnja "(Ne) bojte se, i dalje smo tu"

Studenti u blokadi održali su u Beogradu protestnu šetnju od zgrade Rektorata, trasom koja obuhvata Narodnu skupštinu, Slaviju, Pravni fakultet i zgradu Predsedništva.

Akcija studenata u blokadi pod nazivom "(Ne) bojte se, i dalje smo tu" počela je simbolično u 11.52 ispred Pravnog fakulteta. Okupljeni su šesnaestominutnom tišinom odali poštu žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Nakon minuta ćutanja i akcije štampanja nalepnica "Studenti pobeđuju", kolona je krenula ka Studentskom trgu, a građani su ih duž rute pozdravljali aplauzima sa trotoara. Incidentna situacija zabeležena