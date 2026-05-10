Vremenska prognoza 11. maj 2026.

Biće sunčanih perioda, ali i kiše i lokalnih pljuskova s grmljavinom, češćih posle podne i uveče. Moguć je i sitniji grad. Još sutra je iznad Balkana topla vazdušna masa, a već od utorka stiže svežija sa severozapada Evrope. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 23 do 28. I u Beogradu sutra sunčani periodi ali povreno i kiša i pljuskovi, do 26 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 11.05.2026.Ponedeljak Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10