MUP: Vladan Gojković novi načelnik PU Čačak

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da je za načelnika Policijske uprave Čačak postavljen potpukovnik policije Vladan Gojković, koji je do sada obavljao funkciju zamenika načelnika Odeljenja policije i komandira čete Interventne jedinice policije.

U saopštenju se navodi da je Gojković od 2020. godine do 2023. godine bio koordinator u Policijskoj upravi Čačak, dok je od 2021. do 2024. bio disciplinski starešina. Gojković je bio rukovodilac projekta „Osnovi bezbednosti dece“ na nivou Policijske uprave Čačak, učestvovao je na više instruktivnih seminara u oblasti sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, a 2018. godine nagrađen je i zahvalnicom MUP za postignute rezultate u oblasti