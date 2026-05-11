Vučić: Potvrda učešća SAD na Ekspu veliko proznanje za Srbiju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sarom Rodžers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD na Ekspu predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. "Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu što predstavlja