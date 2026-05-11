Vremenska prognoza 12. maj 2026.

Najviši stepen upozorenja na opasnost od vremenskih nepogoda biće na snazi u Sremu, na zapadu Srbije, u Šumadiji i na istoku zemlje. Očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i grad. Kasno posle podne duvaće i veoma jak severozapadni vetar, sa udarima od 70 do 100, a ponegde i do 120 km na čas. Ujutru temperatura od 11 do 17 stepeni, tokom dana od 19 na severu do 26 stepeni na jugu. Posle podne, kada se vetar pojača, temperatura će biti u osetnom padu. U Beogradu nestabilno, povremeno kiša i

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 12.05.2026. Utorak: Promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će